Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

RAMAZAN Bayramı’nın son gününde tatilini tamamlayıp İstanbul’a dönenler, TEM ile D-100 yolunun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı - Sayfa 1

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçerken İstanbul’a dönenler, TEM ile D-100 yolunun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

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Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı - Sayfa 2

TEM yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. 

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Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı - Sayfa 3

Sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı - Sayfa 4

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda olası trafik kazaları ve arızalanan araçlara hızlıca müdahale edebilmek için önlemler aldı.

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