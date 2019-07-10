Tatilciler şaşırdı! Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu

Ayrıca "Otomobili bir kerede yutacak çene yapısına sahip. Büyük bir bölümü de kumun altında. Kaburga kemikleri insan boyunda. Bunu paylaşarak, yetkililerin ilgisini çekmek istedim. Daha önce böyle bir şeyi Saros Körfezi'nde görmemiştim" diye konuştu.