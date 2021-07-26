Tatilciler gitti, define avcıları sahile indi!

Bayramı yüzde yüz dolu olarak geçiren Antalya'da, tatilciler memleketlerine dönerken onlardan geriye kalanlar için define avcıları ortaya çıktı. Genelde fırtına sonrası ortaya çıkan ve denizden sahile sürüklenen ziynet eşyaları ve madeni paraları arayan defineciler, bu kez vakit geçirmeden sahillerin yolunu tuttu.