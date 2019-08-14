Tatilciler dönüşe geçti! Kilometrelerce kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tatilciler dönüşe geçti! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı tatili Bodrum'da geçiren vatandaşlar dönüşe başladı. Trafik yoğunluğundan dolayı tatilciler 6 kilometrelik yolu 1 saatte geçebildi.

Tatilciler dönüşe geçti! Kilometrelerce kuyruk oluştu - Sayfa 1

5 günlük Kurban Bayramı tatilini Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum’da geçiren yerli turistler, geri dönmeye başladı. 

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Tatilciler dönüşe geçti! Kilometrelerce kuyruk oluştu - Sayfa 2

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük kentlerden gelip ilçede tatil yapan vatandaşlar, Bodrum çıkış istikametinde yoğunluk oluşturdu. 

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Tatilciler dönüşe geçti! Kilometrelerce kuyruk oluştu - Sayfa 3

Araç trafiği, Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Emin Anter Bulvarı’nda yoğunlaştı.

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Tatilciler dönüşe geçti! Kilometrelerce kuyruk oluştu - Sayfa 4

Kimi tatilciler de ilçeden ayrılmadan önce bir Bodrum klasiği olan Antik Tiyatro önünde kale manzaralı fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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