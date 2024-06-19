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Tatilciler dönüş yolunda! Uzun araç kuyrukları oluştu, trafik durdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Tatilciler dönüş yolunda! Uzun araç kuyrukları oluştu, trafik durdu

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirenler, Söke-Aydın kara yolunda birikmeye başladı. Trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Tatilciler dönüş yolunda! Uzun araç kuyrukları oluştu, trafik durdu

 Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilciler, Aydın'ın Söke ilçesinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

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Tatilciler dönüş yolunda! Uzun araç kuyrukları oluştu, trafik durdu

Bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirenler, Söke-Aydın kara yolunda birikmeye başladı.

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Tatilciler dönüş yolunda! Uzun araç kuyrukları oluştu, trafik durdu

Novada Kavşağı'ndan Doğanbey Kavşağı'na kadar trafik sıkışıklığı nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

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Tatilciler dönüş yolunda! Uzun araç kuyrukları oluştu, trafik durdu

Ekipler, zaman zaman durma noktasına gelen güzergahta trafik akışı için çaba sarf ediyor.

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