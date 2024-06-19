Tatilciler dönüş yolunda! Uzun araç kuyrukları oluştu, trafik durdu
Anadolu Ajansı
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Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirenler, Söke-Aydın kara yolunda birikmeye başladı. Trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilciler, Aydın'ın Söke ilçesinde trafikte yoğunluğa neden oldu.
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Bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirenler, Söke-Aydın kara yolunda birikmeye başladı.
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Novada Kavşağı'ndan Doğanbey Kavşağı'na kadar trafik sıkışıklığı nedeniyle araç kuyrukları oluştu.
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Ekipler, zaman zaman durma noktasına gelen güzergahta trafik akışı için çaba sarf ediyor.
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