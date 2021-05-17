Tatil vakti geldi işte Türkiye'nin en ünlü mavi bayraklı plajları!

Mavi Bayrak, bir yıl geçerliliği olan, belirli kriterleri taşıyan plaj ve marinalara verilen bir çevre ödülüdür. Plajlar için başta temiz deniz suyu, sonrasında güvenilir bir ortam demektir. Bunun için plajlar sürekli kontrol edilir. Marinalar içinse deniz suyu analizleri istenmemekle birlikte diğer kriterler benzerlik göstermektedir. Mavi Bayrak programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir. 1985 yılında Fransa ile başlayan programa 44 ülke üyedir.