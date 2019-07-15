Tatil için küçük çaplı servet harcadı! Türkan Şoray'ın kiraladığı yatın günlüğü...

Bu da demek oluyor ki Türkan Şoray, sadece yat için bir ayda 312 bin TL harcadı. Ayrıca Şoray'ın bu tatiline Yağmur ve Irmak Ünal başta olmak üzere kız kardeşleri Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer'in de katıldığı öğrenildi.