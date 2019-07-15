Tatil için küçük çaplı servet harcadı! Türkan Şoray'ın kiraladığı yatın günlüğü...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkan Şoray'ın, kızı Yağmur Ünal ile birlikte gerçekleştirmekte olduğu bir aylık tatili için ödediği ücret ortaya çıktı.
Türk sinemasında "Sultan" ismiyle tanınan ve güzelliğiyle sevenlerinin kalbinde taht kurmayı başaran Türkan Şoray, bu sefer başka bir konu ile gündeme geldi. Sayısız film projesinde yer alan Türkan Şoray'ın, kızı ile birlikte çıktığı tatil için ödediği ücret 'yok artık' dedirtti.
Takvim'in haberine göre her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Şoray, bu sene ailesiyle birlikte tatile çıkmaya karar verdi. Bunun için kesenin ağzını sonuna kadar açan sanatçı, Bodrum'da günlüğü 12 bin liraya bir aylık yat kiraladı.
Bu da demek oluyor ki Türkan Şoray, sadece yat için bir ayda 312 bin TL harcadı. Ayrıca Şoray'ın bu tatiline Yağmur ve Irmak Ünal başta olmak üzere kız kardeşleri Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer'in de katıldığı öğrenildi.
Türkan Şoray kimdir?: 1960'larda sinema ile tanışmış, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu ödülünü almıştır. Toplamda 222 filmde rol alan Türkan Şoray, bu sayıyla dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusudur. Şoray, 12 Mart 2010 tarihinde UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi seçilmiştir.