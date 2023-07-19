Tatil için akın akın Türkiye'ye gelen gurbetçilerden gençlere tavsiye! "Avrupa’ya özenmeyin, hayat şartları çok zor"
Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye devam eden binlerce gurbetçi, Avusturya’dan kalkan arabalı tren ile saatler süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaşmanın sevincini yaşadı.
Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri sürüyor.
Demir yolu ile yolculuk yapmak isteyen gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda yolculuk yaparak saatler süren yolculuğun ardından ülkeye giriş yapıyor.
Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın ardından Edirne Tren Garı'na geliyor. Vatan hasreti çeken gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.
Bilet fiyatlarının araç başı 259 euro’dan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.