Tatil için akın akın Türkiye'ye gelen gurbetçilerden gençlere tavsiye! "Avrupa’ya özenmeyin, hayat şartları çok zor"

Demir yolu ile yolculuk yapmak isteyen gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda yolculuk yaparak saatler süren yolculuğun ardından ülkeye giriş yapıyor.