Tatil dönüşü Muğla civarında yoğun trafik oluştu

Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Menteşe Gülağzı kavşağından Denizli ve Aydın yol ayrımındaki akıllı kavşağa kadar yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.