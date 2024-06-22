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Tatil dönüşü İstanbul'da son durum! Havadan görüntülendi, trafik adım adım ilerliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tatil dönüşü İstanbul'da son durum! Havadan görüntülendi, trafik adım adım ilerliyor

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüşünde kara yollarında oluşturduğu yoğunluk polis helikopteriyle denetlendi.

Tatil dönüşü İstanbul'da son durum! Havadan görüntülendi, trafik adım adım ilerliyor

İstanbul Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması kapsamında kentte trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgeler havadan görüntülendi.

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Tatil dönüşü İstanbul'da son durum! Havadan görüntülendi, trafik adım adım ilerliyor

Anadolu Ajansı ekibi de polislerin denetim yaptığı helikopterden yollardaki yoğunluğu gözlemledi.

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Tatil dönüşü İstanbul'da son durum! Havadan görüntülendi, trafik adım adım ilerliyor

Kentte, Mahmutbey gişeleri, İSTOÇ çevresi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğunun diğer bölgelere göre daha fazla olması dikkati çekti.

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Tatil dönüşü İstanbul'da son durum! Havadan görüntülendi, trafik adım adım ilerliyor
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