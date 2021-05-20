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Tatil çantasında olması gerekenler! Bunları almadan seyahate çıkmayın

Tatil çantasında olması gerekenler! Bunları almadan seyahate çıkmayın

Tatil sezonu geldi çattı. Yola çıkmadan yanına alacağınız önemli şeyleri unutmamak önemli. Tatil çantanızda olması gerekenleri sizler için derledik...

Tatil çantasında olması gerekenler! Bunları almadan seyahate çıkmayın

1-Seyahat belgeleri

Tatile çıkmadan önce pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı, sağlık sigortası, vize gibi tüm gerekli seyahat belgelerinin tamamlanmış olduğundan emin olun. Bu belgelerin taranmış bir kopyasını almanız ve kendinize e-posta olarak göndermeniz iyi olacaktır. Hatta uçak bileti, otel ve kiralık araç rezervasyonu gibi belgelerin de kopyasını çıkartabilirsiniz.

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Tatil çantasında olması gerekenler! Bunları almadan seyahate çıkmayın

2-Banyo malzemeleri

Diş fırçası, diş macunu, duş jeli, şampuan, sabun… Bunların hepsini yanınızda taşımak zorunda olmayabilirsiniz. Organize olmanın en iyi yolu, tuvalet çantanızı sabah banyoya koymak ve sadece o gün kullandığınız şeyleri eklemektir. Kullanmadığınız eşyalar zaten gereksizdir ve yolculuğunuzda bunlara ihtiyacınız olmaz.

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Tatil çantasında olması gerekenler! Bunları almadan seyahate çıkmayın

3-İlk yardım çantası

Gereksiz görünse de iyi bir ilk yardım çantası bir seyahatte en iyi müttefikiniz olabilir. Ancak tabii savaşa gidecek gibi hazırlanmaya gerek yok, işinize yarayabilecek temel malzemeleri almanız yeterli.

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Tatil çantasında olması gerekenler! Bunları almadan seyahate çıkmayın

4-Elektronikler

Cep telefonu, fotoğraf makinesi, e-kitap okuyucu, tablet, saç kurutma makinesi gibi birçok elektronik alet günlük hayatımızın bir parçası. Ancak tatile giderken bunların hepsini yanımıza almamız mümkün olmayabilir. O yüzden akıllıca bir seçim yapmak gerekiyor. Sevdiklerinizle haberleşebilmeniz ve gezip gördüğünüz yerlerin fotoğraflarını çekebilmeniz için cep telefonunuz, fotoğraf makineniz ve bunların şarj aletleri tatile giderken mutlaka yanınızda olmalı. 

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