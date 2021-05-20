Tatil çantasında olması gerekenler! Bunları almadan seyahate çıkmayın

4-Elektronikler

Cep telefonu, fotoğraf makinesi, e-kitap okuyucu, tablet, saç kurutma makinesi gibi birçok elektronik alet günlük hayatımızın bir parçası. Ancak tatile giderken bunların hepsini yanımıza almamız mümkün olmayabilir. O yüzden akıllıca bir seçim yapmak gerekiyor. Sevdiklerinizle haberleşebilmeniz ve gezip gördüğünüz yerlerin fotoğraflarını çekebilmeniz için cep telefonunuz, fotoğraf makineniz ve bunların şarj aletleri tatile giderken mutlaka yanınızda olmalı.