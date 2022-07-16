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Tatil bitti, dönüş yolları ana baba günü!

Tatil bitti, dönüş yolları ana baba günü!

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte Kırıkkale'de tatilcilerin dönüşü trafiği kilitleme noktasına geltirdi.

Tatil bitti, dönüş yolları ana baba günü!

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından vatandaşlar tatilin bitmesine bir gün kala artık evlerine dönmeye başladı. 

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Tatil bitti, dönüş yolları ana baba günü!

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı olan 'kilit kavşak'ta yoğun ve uzun kuyruklar oluştu

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Tatil bitti, dönüş yolları ana baba günü!

Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna sebep oldu.

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Tatil bitti, dönüş yolları ana baba günü!

Bayram tatilini farklı şehirlerde geçirenlerin dönüş yolcuğu sürüyor.

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