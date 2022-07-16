Tatil bitti, dönüş yolları ana baba günü!
Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte Kırıkkale'de tatilcilerin dönüşü trafiği kilitleme noktasına geltirdi.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından vatandaşlar tatilin bitmesine bir gün kala artık evlerine dönmeye başladı.
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Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı olan 'kilit kavşak'ta yoğun ve uzun kuyruklar oluştu
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Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna sebep oldu.
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Bayram tatilini farklı şehirlerde geçirenlerin dönüş yolcuğu sürüyor.
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