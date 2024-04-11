Tatil bitmeden sağanak yağışlar yeniden geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu raporuna göre Cumartesi günü yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevreleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bu akşam saatlerinde Şırnak ve Mardin'in doğusunda görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.