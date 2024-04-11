Tatil bitmeden sağanak yağışlar yeniden geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevreleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.