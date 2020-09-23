Tat ve koku alma kaybı yaşadım demişti! Korona olan Reynmen'den haber var
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Reynmen son durumuyla ilgili bilgi verdi.
Sosyal medyanın en merak edilen isimlerden biri olan Reynmen geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığını duyurmuştu. Youtuber Reynmen'in sağlık durumuyla ilgili ise yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Aktaş, koronavirüs testinin ‘pozitif çıktığını sosyal medya hesabından Müslüm Gürses'n 'Hoşgeldin' şarkısını paylaşarak duyurmuştu.
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Sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaşım yapan Aktaş, yakın zamanda temas ettiği kişilerin dikkat etmeleri konusunda uyarmış ve raporunun da yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı.
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Son edinilen bilgilere göre Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, son yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun ‘negatif’ çıktığını duyurdu.
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