Taşköprü Minibüsçüler Kooperatif Başkanı, silahlı saldırıda öldü

H.C.K. olay yerinden kaçarken, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nejdet Özsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Özsoy'un cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan H.C.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.