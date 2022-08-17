Taşıyıcı annelik tezgahı ifşa oldu! Genç kızları kandırdılar detaylar şoke etti
ETİLER'deki bir tüp bebek merkezinin skandalı bakanlığa yapılan şok ihbarla ortaya çıktı. Yoksul kızlar, buradaki kişiler tarafından para ile ikna edilerek taşıyıcı anne oldu. Üsküdar'da bir kafede başlayıp KKTC ve Gürcistan'a kadar uzanan o akılalmaz tezgah...
3 Eylül 2021'de Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) akılalmaz bir ihbar geldi. 18 yaş altı veya 18 yaşından büyük kızların taşıyıcı anne olarak kullanıldığına iddia eden ihbarda, "Ümraniye çevresinde maddi durumu olmayan kızlara yumurta büyütme ilacı temin ediliyor.
-Bu ilacı kızlara evlerinde 11-12 gün kullandırarak yumurtalıklarını büyüttürüyorlar. KKTC ve Gürcistan'daki tüp bebek merkezleriyle anlaşmalı yerleri var. Kızların tüm masraflarını karşılayıp bu iki ülkeye gönderiyorlar.
-Tüp bebek merkezlerine gönderilen kızlara yumurtaları sattırılıyor. Yumurta büyütme ilacı eczane depolarından alıp Üsküdar'daki Ege Kahvecisi'ne kargolatarak buradan aldırıyorlar.
Bebeği olmayan ailelere taşıcı anne buluyorlar ve sahte evraklarla başka bir ülkeye gönderip oradaki aileye veriyorlar" denildi.