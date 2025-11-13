Tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşmişti! Burak Hakkı'nın son halini görenler şaşırdı kaldı
Bir zamanların reyting rekorları kıran dizisi Dudaktan Kalbe'de canlandırdığı 'Kenan' karakteriyle büyük bir hayran kitlesinin sahibi olan Burak Hakkı oyunculuğu bırakıp Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde bir çiftliğe yerleşmişti. Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü isim ortaya çıktı, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
Bir zamanlar izleyenleri ekrana bağlayan ve her bölümüyle reyting rekorları kıran Dudaktan Kalbe’ ve ‘Kaybolan Yıllar’ gibi projelerle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Burak Hakkı şöhretinin zirvesindeyken İstanbul’u terk edip Çanakkale’ye yerleşmişti. Burak Hakkı, oyunculuğu bırakmasının ardından bir çiftlik kurup doğal yaşama geçmişti. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Hakkı, ortaya çıktı ve son haliyle görenlere hayret ettirdi.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde bir çiftlik kuran ünlü isim burada organik sebze, meyve ve ceviz üreticiliği yapıyor.
35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kuran ünlü isim yaklaşık 300 bin dolarlık arsa üzerine bir de villa inşa ettirdi.
Yaşamını gözlerden uzak sürdüren Burak Hakkı uzun bir aradan sonra görüntülendi.