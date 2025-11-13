Tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşmişti! Burak Hakkı'nın son halini görenler şaşırdı kaldı

Bir zamanlar izleyenleri ekrana bağlayan ve her bölümüyle reyting rekorları kıran Dudaktan Kalbe’ ve ‘Kaybolan Yıllar’ gibi projelerle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Burak Hakkı şöhretinin zirvesindeyken İstanbul’u terk edip Çanakkale’ye yerleşmişti. Burak Hakkı, oyunculuğu bırakmasının ardından bir çiftlik kurup doğal yaşama geçmişti. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Hakkı, ortaya çıktı ve son haliyle görenlere hayret ettirdi.