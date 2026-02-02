Taşacak Bu Deniz'in Koçari'si Ulaş Tuna Astepe bakın kiminle görüntülendi
Sevilen oyuncu Ulaş Tuna Astepe yer aldığı projeler ile adından söz ettiriyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan isim şimdilerde çekimleri Karadeniz'de devam eden Taşacak Bu Deniz dizisinde Koçari karakterini çanlandırıyordu. İşte Ulaş Tuna Astepe'nin yakınlaştığı o isim...
Taşacak Bu Deniz dizisinde 'Adil Koçari' karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe, 6 yıl süren ilişkisini geçen haziranda sessiz sedasız sonlandırmıştı.
Geçenlerde de adı Türkiye güzeli Ceren Arslan ile aşk dedikodularına karışan oyuncu, önceki gece Bebek'te model ve tasarımcı İrem Haznedar ile eğlendi.
Mekan içerisinde birbirlerine sarılıp samimi görüntüler veren ikili, dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince ayrı ayrı çıktı.
Önce Ulaş Tuna, 5 dakika sonra da İrem Haznedar mekandan ayrıldı.