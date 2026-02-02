BIST 13.605
Taşacak Bu Deniz'in Koçari'si Ulaş Tuna Astepe bakın kiminle görüntülendi

Sevilen oyuncu Ulaş Tuna Astepe yer aldığı projeler ile adından söz ettiriyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan isim şimdilerde çekimleri Karadeniz'de devam eden Taşacak Bu Deniz dizisinde Koçari karakterini çanlandırıyordu. İşte Ulaş Tuna Astepe'nin yakınlaştığı o isim...

Taşacak Bu Deniz'in Koçari'si Ulaş Tuna Astepe bakın kiminle görüntülendi - Resim: 1

Taşacak Bu Deniz dizisinde 'Adil Koçari' karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe, 6 yıl süren ilişkisini geçen haziranda sessiz sedasız sonlandırmıştı.

Taşacak Bu Deniz'in Koçari'si Ulaş Tuna Astepe bakın kiminle görüntülendi - Resim: 2

Geçenlerde de adı Türkiye güzeli Ceren Arslan ile aşk dedikodularına karışan oyuncu, önceki gece Bebek'te model ve tasarımcı İrem Haznedar ile eğlendi.

Taşacak Bu Deniz'in Koçari'si Ulaş Tuna Astepe bakın kiminle görüntülendi - Resim: 3

Mekan içerisinde birbirlerine sarılıp samimi görüntüler veren ikili, dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince ayrı ayrı çıktı.

Taşacak Bu Deniz'in Koçari'si Ulaş Tuna Astepe bakın kiminle görüntülendi - Resim: 4

Önce Ulaş Tuna, 5 dakika sonra da İrem Haznedar mekandan ayrıldı.

