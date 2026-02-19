Taşacak Bu Deniz'in Adil'inden samimi itiraf! Adil ile ortak yönü bakın neymiş...

'ORTAK NOKTAMIZ ANNE VE BABASIZ BÜYÜMÜŞ OLMAMIZ'

Astepe, "Adil çok sert ve zor bir adam. Ama etrafına karşı merhametli ve adaletli. Yağız bir Trabzon delikanlısı. Onunla ortak noktamız, anne ve babasız büyümüş olması. O da kayıplar yaşamış, kırgınlıkları var. İnsan bazen kayıplarıyla baş edemediği için öfkeyle dile getirir duygularını. Her büyüklüğün altında bir küçüklük vardır" ifadelerini kullandı.