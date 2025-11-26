Taşacak Bu Deniz oyuncularına Acun Ilıcalı'dan teklif! O Ses'e katılacaklar...

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük, Acun Ilıcalı tarafından O Ses Türkiye'ye davet edildi. Yılbaşı özel çekimi için hazırlıkların başladığı programda, yetenekli ikilinin sahne alıp almayacağı ise dizinin çekim programına bağlı. Sosyal medya fanları, özel bölümün çekiminin 18 Aralık'ta gerçekleşeceğini öğrenince heyecanla beklemeye başladı.