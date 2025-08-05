Tarzı ile yürek hoplattı! Demet Özdemir'in elbisesine yorum yağdı...

Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezona damga vuran Eşref Rüya dizisiyle adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir, yaz tatilinde de magazin dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor. Oyunculuğu, güzelliği ve dizi için kendi sesiyle seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özdemir, bu kez katıldığı özel bir davette tüm dikkatleri üzerine çekti.