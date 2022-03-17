Tarzan ve Süpermen'in 'babası' Kunt Tulgar'ın ölüm haberi camiayı yıktı Kunt Tulgar kimdir nereli

Türk sinemasına Dünyayı Kurtaran Adam, Tarzan, Süpermen gibi fantastik sinema örneklerini kazandıran usta yönetmen, oyuncu, senarist ve yapımcı Kunt Tulgar vefat etti. Yeşilçam'ın usta ismi Kunt Tulgar'ın ölüm haberi oyunculuk camiasını ve Türk sineması tutkunlarını yasa boğdu.