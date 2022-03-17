Tarzan ve Süpermen'in 'babası' Kunt Tulgar'ın ölüm haberi camiayı yıktı Kunt Tulgar kimdir nereli
Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı Yönetmen, senarist, seslendirme sanatçısı kimliğinin yanı sıra aynı zamanda oyuncu ve yapımcı olan Kunt Tulgar hayatını kaybetti.
Türk sinemasına Dünyayı Kurtaran Adam, Tarzan, Süpermen gibi fantastik sinema örneklerini kazandıran usta yönetmen, oyuncu, senarist ve yapımcı Kunt Tulgar vefat etti. Yeşilçam'ın usta ismi Kunt Tulgar'ın ölüm haberi oyunculuk camiasını ve Türk sineması tutkunlarını yasa boğdu.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından, Türk sinemasında fantastik türde filmlere imza atan yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar hayatını kaybetti. Tarzan, Süpermen gibi filmleriyle bilinen Tulgar 76 yaşındaydı.
Kunt Tulgar'ın vefatını Sinema Emekçileri Sendikası duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Sendika, "Yönetmen, yapımcı ve oyuncu olarak sinemamızda önemli emekleri bulunan Kunt Tulgar 76 yaşında hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.