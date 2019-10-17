Tarzan filminin yıldızı Ron Ely'nin karısı öz oğlu tarafından canice öldürüldü
AMERİKA'lı aktör Ron Ely'nin öz oğlu, 35 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü, polise ise bakın neler söyledi.
Tarzan filmiyle kendisini milyonlara tanıtan ünlü aktör Ron Ely, geçtiğimiz günlerde hayatının en büyük trajedisini yaşadı. Ely'nin oğlu, 35 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü.
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ABD'li aktörün Santa Barbara'daki çiftlik evinde, tam anlamıyla bir aile faciası meydana geldi. Ely çiftinin 30 yaşındaki oğlu Cameron henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Valerie Lundeen'e bıçakla saldırdı.
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Ardından 911'i arayarak babasının, annesini bıçakladığını söyledi. Polis, o anlarda Cameron Ely'nin ağladığını ve nefes nefese olduğunu belirtti.
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Akşam saat 20: 00 sıralarında meydana gelen olayda, Ely çiftinin evine giden polisler, çatıda çiftin oğlu Cameron'u gördüler. Polis, şüpheli olarak gördüğü Cameron Ely'e ateş açtı.
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