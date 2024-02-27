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Tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdü! Yaralı olarak kaçtı

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Tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdü! Yaralı olarak kaçtı

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde Kasım Avcı, tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa Avcı'yı silahla vurarak öldürdü.

Tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdü! Yaralı olarak kaçtı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Ardından da kayıplara karıştı. Polis ve jandarma yeni bir çatışma yaşanmaması için bölgeyi ablukaya aldı.

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Tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdü! Yaralı olarak kaçtı

Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım Avcı, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Kasım Avcı, yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa Avcı'ya ateş ederek ağır yaraladı.

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Tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdü! Yaralı olarak kaçtı

112 Acil Servis ekiplerince, Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdü! Yaralı olarak kaçtı

Hayatını kaybeden kişilerin yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Polis ve jandarma ekipleri hastanelerde ve olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 

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