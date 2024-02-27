Tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdü! Yaralı olarak kaçtı
ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde Kasım Avcı, tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa Avcı'yı silahla vurarak öldürdü.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Ardından da kayıplara karıştı. Polis ve jandarma yeni bir çatışma yaşanmaması için bölgeyi ablukaya aldı.
Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım Avcı, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Kasım Avcı, yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa Avcı'ya ateş ederek ağır yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince, Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden kişilerin yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Polis ve jandarma ekipleri hastanelerde ve olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.