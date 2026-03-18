Tartışmanın fitilini ateşledi! Seda Sayan'dan Ömür Gedik'e olay sözler...

ÖMÜR GEDİK: TARZIM BU

Yaşanan tartışmanın ardından Ömür Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Kedilerinin çoğunun travmalı olduğunu vurgulayan Gedik, onları cezalandıramayacağını belirtti. Gedik paylaşımında, “Çoklu kedi beslenen evlerde kıskançlık, kalabalık gibi nedenlerle arada kum dışına çiş yapanlar olabiliyor. Ben terbiye edeceğim diye o kediye kızamam. Tarzım bu. Evim de böyle. Çişli evime gelmek isteyenleri beklerim” ifadelerine yer verdi.