Tartışma yaratan heykeller! Rektörden 'uzun eşek heykeli' açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Prof. Dr. Refik Polat, şunları söyledi:

"Çocukluğumuzdan beri oynanan oyunlardı. Yeni nesil artık bu oyunları bilmiyorlar. Bizim de amacımız; görsel olarak da olsa bu oyunları yaşatmaktı. Burayı bir kültür park alanına dönüştürdük. Çocuk oyun ile bitki heykelleri, eski araç müzesi ve güneş saatinden oluşan bir alan. Burayı hafta sonları 5-6 bin kişinin ziyaret ettiği oluyor. Çocuklarına bunları göstersinler, ne olduklarını anlatsınlar istiyoruz. Türk örf, adet ve kültürümüzdeki bu oyunlar, çocukların tekrar belleklerinde yer alabilir diye düşünüyoruz. Bu nedenle üniversitemizin kültür parkına yerleştirdik."