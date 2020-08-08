Tarsus'ta otobüsü durdurdu binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı

Sosyal medyaya yüklemek için video çektiğini iddia etti

Bir süre sonra tekrar otobüse binen şoför Coşkun'un, seyir halindeyken gence isyan ettiği gergin halleri dikkat çekti. Şoför Coşkun, olayı merak eden bir yolcuya, gencin sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için otobüsü durdurduğunu iddia etti.