Tarsus ilçesinin tarihine ışık tutacak bulgulara ulaşıldı!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tarsus ilçesinin tarihine ışık tutacak bulgulara ulaşıldı!

MERSİN’in Tarsus ilçesindeki 9 bin yıllık Gözlükule Höyüğü'nde bu yılki kazı çalışmalarına başlandı.

Tarsus ilçesinin tarihine ışık tutacak bulgulara ulaşıldı! - Sayfa 1

Tarihi Neolitik Çağ'a kadar uzanan Gözlükule Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları ABD Macalester Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Serdar Yalçın'ın sorumluluğunda yürütülüyor. 12 araştırmacı akademisyen ve 6 işçi, kazı alanında büyük titizlikle çalışıyor.

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Tarsus ilçesinin tarihine ışık tutacak bulgulara ulaşıldı! - Sayfa 2

Tarsus'un tarihine ışık tutacak

Gözlükule Höyüğü'nün Anadolu arkeolojisinde çok önemli yeri bulunduğunu belirten Dr. Serdar Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi'nce 2007 yılında başlatılan bilimsel kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 200 metrekare alanda 9 ayrı açma noktasında Tarsus ilçesinin tarihine ışık tutacak bulgulara ulaşıldığını söyledi.

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Tarsus ilçesinin tarihine ışık tutacak bulgulara ulaşıldı! - Sayfa 3

4 ayrı noktada çalışmalar yapılacak

Yalçın, bu yılki kazılarda 4 noktada çalışmaların yapılacağını aktararak, kazılarda elde edilecek bulguların Boğaziçi Üniversitesi Tarsus- Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi'nde incelenerek muhafaza edileceğini dile getirdi.

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Tarsus ilçesinin tarihine ışık tutacak bulgulara ulaşıldı! - Sayfa 4
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