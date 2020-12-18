Tarsus İdman Yurdu'nu geçen Beşiktaş kupada yoluna devam ediyor
Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı. 11'de Güven Yalçın ile penaltı vuruşundan yararlanmayan Kara Kartal'ın gollerini 30'da Rosier, 39'da Larin ve 56'da Güven Yalçın kaydederken; Tarsus'un tek sayısı 80'de Mertcan Çam'la geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu ağırladı.
112
Rakibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, adını 16 takım arasına yazdırdı.
212
10. dakikada Atakan Üner'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, Onur Şahin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
312
11. dakikada Güven Yalçın'ın penaltı atışında kaleci Anıl Demir topu kornere çeldi.
412