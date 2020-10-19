Tarlada 60 lira kazanıyordu! Milyoner sonrası Urfalı Hikmet ne yapacağını açıkladı
ŞANLIURFA’dan mevsimlik tarım işçisi olarak ailesiyle birlikte Ankara’nın Polatlı ilçesine soğan toplamaya giden Hikmet Karakurt Kim Milyoner Olmak İster'de kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı.
Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz akşam Urfalı Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruyu açtırmıştı. Urfalı Hikmet 250 bin TL'lik "Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Amstrong Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?" soru karşısında bir süre düşünmüştü.
Soru karşısında uzun süre düşündükten sonra Urfalı Hikmet yarışmadan çekildi ve 125 bin liralık ödülü aldı. 250 bin TL'lik sorunun cevabının Wright Kardeşler'in uçağı olduğu ortaya çıkmıştı.
Mola sırasında yarışmaya başvurdum: Yarışmanın ardından Hikmet Karakurt açıklamada bulundu. Tarlada çalışırken verilen mola sırasında yarışmaya başvurduğunu anlatan Karakurt, "Ben ailemle birlikte soğan toplamak için Polatlı’ya gittik. Mola sırasında bu yarışmaya başvurdum. Dünyada her şey yaşanabilir diye bir umudum vardı. Kısa bir süre sonra yarışmadan bana dönüş yapıldı. Ardından İstanbul’a gittim. Oldukça heyecanlı bir yarışma oldu." dedi.
Kardeşlerimin eğitiminde kullanacağım: Kardeşine tablet alacağını belirten Karakurt "Bu kadar büyük para kazanacağımı düşünmemiştim. Kısmetimiz bu paradaymış, bu para bizim aile için çok büyük bir miktardır. Bu yarışmada 125 bin lira kazandım. Bu parayı kardeşlerimin eğitiminde kullanacağım. Geriye bir miktar kalırsa küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Ama ilk önce kardeşim Feride’ye tablet alacağım” şeklinde konuştu.