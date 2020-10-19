Tarlada 60 lira kazanıyordu! Milyoner sonrası Urfalı Hikmet ne yapacağını açıkladı

Kardeşlerimin eğitiminde kullanacağım: Kardeşine tablet alacağını belirten Karakurt "Bu kadar büyük para kazanacağımı düşünmemiştim. Kısmetimiz bu paradaymış, bu para bizim aile için çok büyük bir miktardır. Bu yarışmada 125 bin lira kazandım. Bu parayı kardeşlerimin eğitiminde kullanacağım. Geriye bir miktar kalırsa küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Ama ilk önce kardeşim Feride’ye tablet alacağım” şeklinde konuştu.