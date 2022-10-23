Tarkan'ın yeni tarzı görenleri hayrete düşürdü! Öyle bir isme benzetildi ki...
Yaptığı her hareket ve açıklamalarıyla gündem olan Tarkan, son olarak sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı. Tarkan'ın yeni halini görenler gözlerine inanamadı ve oldukça ilginç yorumlarda bulundu.
Megastar Tarkan, yaptığı şarkılar, açıklamalar ve hareketleriyle ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
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Şarkıları kadar özel hayatı ile de çok fazla konuşulan Tarkan, evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında.
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Megastar Tarkan şarkı sözleri ve paylaşımları ile severek takip ediliyor ve kullanıcılar tarafından oldukça fazla ilgi görüyor.
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Tarkan en son olarak İzmir'de verdiği konser sonrası büyük takdir toplamıştı.
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