Tarkan'ın yeni imajı İnstagram'ı salladı! 'Altar'ın oğlu'na benzettiler: Atıl Kurt!
Ünlü sanatçı Tarkan İnstagram'dan paylaştığı son fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı. 'Hello canlarım, özledim' notuyla paylaştığı fotoğrafında uzattığı saçlarını gösteren Tarkan, Yeşilçam sinemasının ünlü karakteri 'Altar'ın oğlu Tarkan'a benzetildi.
Koronavirüs dönemini Almanya'da ailesiyle geçiren Tarkan, yeni saç stilini yansıtan bir fotoğraf paylaştı, yeni tarzı gündeme bomba gibi düştü. Tarkan'ın yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Tarkan, fotoğrafın altına "Hello canlarım, özledim" notunu düştü.
Tarkan, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. 'Hello canlarım, özledim notunu düşen' ünlü sanatçıya hayranlarından gelen yorumlarda 'Eski halini özledik' mesajı da vardı 'İsa Peygamber'e benzemişsin' diyen de...
Ancak yorumlardan en dikkat çeken ve güldüreni ise Tarkan'ın, Yeşilçam filmlerinin en akılda kalıcılarından olan 'Altar'ın oğlu Tarkan'a benzediği' benzetmesi oldu.
'Altar'ın oğlu Tarkan'
Tarkan'ın uzamış saçlarını gösterdiği fotoğrafını, ünlü aktör Kartal Tibet'in canlandırdığı 'Altar'ın oğlu Tarkan' karakterine benzettiler.