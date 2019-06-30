Tarkan'ın sağlık durumu nasıl? Megastar ameliyat oldu!
Megastar Tarkan'ın dün İstanbul'da bıçak altına yattığı söylendi. Megastar'ın doktoru açıklama yaptı. İşte Tarkan'ın sağlık durumu...
Dünyaca ünlü şarkıcı Tarkan, dün sessizce İstanbul'da bıçak altına yattı. Ameliyat olan Tarkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Megastar, taburcu olmanın ardından Almanya'ya ailesinin yanına koşacak.
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Tarkan'ın geçirdiği operasyonun nedeni ise sesine ve uykusuna etki eden tiroid nodülü olduğu bu yüzden operasyon geçirdiği ortaya çıktı.
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Megasatar'ın doktoru Prof. Dr. Mete Düren tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yapılan ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi. Megastar'ın bugün taburcu olup Almanya’ya gideceği öğrenildi.
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Öte yandan, Megastar Tarkan'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ne ne zaman döneceği de belli oldu.
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