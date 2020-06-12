Tarkan'ın kuzeni Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi: Başıma gelmeyen kalmadı

Megastar Tarkan'ın kuzeni olan Cenk Tevet, yıllar boyunca Tarkan'ın kuzeni olarak anıldığını ama bunu istemediğini ve hatta bu yüzden kısa bir süre önce soyadını değiştirdiğini, Tevetoğlu'ndaki "oğlu" kelimesini çıkarttırdığı sözlerine ekledi.