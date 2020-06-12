Tarkan'ın kuzeni Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi: Başıma gelmeyen kalmadı
Megastar Tarkan'ın kuzeni olduğu için başına gelmeyenin kalmadığını söyleyen Cenk Tevetoğlu, mahkeme kararıyla "Tevetoğlu" olan soyadını "Tevet" olarak değiştirdi.
20 yıllık müzik kariyeri bulunan Cenk Tevetoğlu, yıllar boyunca Megastar Tarkan Tevetoğlu'nun kuzeni olarak anıldığı için soyadını değiştirme kararı aldı. Cenk Tevet, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yakalandığı için bir süre hastanede yattı.
Cenk Tevet, "Salgın" isimli son şarkısını bestelerken hastanede çok duygu yüklü zamanlar geçirdiğini, ölümü çok yakınında hissederken bu melodilerin aklında döndüğünü ve bu şarkıyı yazdığını söyledi.
Megastar Tarkan'ın kuzeni olan Cenk Tevet, yıllar boyunca Tarkan'ın kuzeni olarak anıldığını ama bunu istemediğini ve hatta bu yüzden kısa bir süre önce soyadını değiştirdiğini, Tevetoğlu'ndaki "oğlu" kelimesini çıkarttırdığı sözlerine ekledi.
İlk albümünü Cenk Tevetoğlu olarak çıkardığında başına gelmeyenin kalmadığını Megastar Tarkan'ı da bu tarz haberlerle uğraştırmak istemediğini de sözlerine ekledi.