Tarkan'ın Geççek şarkısına Mehter Marşıyla tepki veren Hakan Ural 'asker kaçağı' çıktı!
KANAL D 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural, Tarkan'ın 'Geççek' isimli şarkısına programında 'Mahter Marşı' çaldırarak tepki vermesinin ardından 'askerlik' süreciyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı.
KANAL D'de ekranlara getirilen 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programının sunucusu Hakan Ural, Tarkan'ın 'Geççek' isimli şarkısına ilginç bir tepki vererek sunuculuğunu yaptığı programında mehter marşı çaldırdı. Sosyal medyanın gündemine oturan Hakan Ural hakkında şok gerçek ortaya çıktı.
Gündeme dair konu ve kişiler hakkında iddialı ve sert yorumlar yapan Hakan Ural'ın asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Hakan Ural hakkında 10 ay hapis cezası verilmesine neden olan haber yıllar sonra ortaya çıktı.İşte Hakan Ural 1998 yılında ‘‘Askerlikten kaçmak için hile yapmak’’ suçundan on ay hapis cezası aldığına ilişkin haber Hürriyet'in internet sitesinde şöyle yer aldı:
Genelkurmay Askeri Mahkemesi, ünlü sanatçı Sibel Can'ın kocası Hakan Ural'ı, ‘‘Askerlikten kaçmak için hile yapmak’’ suçundan on ay ağır hapse mahkum etti. Ural'ın, ‘‘Çürük raporu’’ alarak, askerlikten kaçtığı ihbarı üzerine dava açılmasının hemen ardından Van'da askerliğini yapmasının suçu ortadan kaldırmayacağı bildirildi.
1968 doğumlu Hakan Ural, 21 Mart 1989'da, İstanbul'da oturduğu halde, Ankara Cebeci Askerlik Şubesi'nden sahte bir yazı ile sevk yaptırarak, GATA'dan ‘‘Sara hastası olduğu ve askerliğe elverişli bulunmadığı’’ şeklinde rapor aldı ve askere gitmedi. 1994'te Ural'ın sahte sevkle rapor aldığı ihbarı üzerine Genelkurmay Askeri Savcılığı harekete geçti ve dava açtı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi de dünkü duruşmasında, Ural'ın suçunu sabit görerek, on ay ağır hapse hükmetti. Cezanın kesinleşmesi halinde, Ural, 1989'da çıkarılan 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanrak cezasının beşte birini çekecek ve iki ay hapis yatacak."