Tarkan'ın Geççek şarkısına Mehter Marşıyla tepki veren Hakan Ural 'asker kaçağı' çıktı!

1968 doğumlu Hakan Ural, 21 Mart 1989'da, İstanbul'da oturduğu halde, Ankara Cebeci Askerlik Şubesi'nden sahte bir yazı ile sevk yaptırarak, GATA'dan ‘‘Sara hastası olduğu ve askerliğe elverişli bulunmadığı’’ şeklinde rapor aldı ve askere gitmedi. 1994'te Ural'ın sahte sevkle rapor aldığı ihbarı üzerine Genelkurmay Askeri Savcılığı harekete geçti ve dava açtı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi de dünkü duruşmasında, Ural'ın suçunu sabit görerek, on ay ağır hapse hükmetti. Cezanın kesinleşmesi halinde, Ural, 1989'da çıkarılan 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanrak cezasının beşte birini çekecek ve iki ay hapis yatacak."