Tarkan'ın 'Enes Kara' paylaşımına Yeni Akit'ten 'etekli kokainman' başlıklı haber... Tepki yağdı!

ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak intihar etti ve yaşamına son verdi. 20 yaşındaki tıp öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı cemaat yurdunda baskılara maruz kaldığı ve psikolojik olarak yorulduğunu söylediği videonun ardından intihar etmesi sosyal medyaya bomba gibi düştü ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü şarkıcı Tarkan, Enes Kara'nın Türkiye'yi yasa boğan intiharının ardından, ailelere, çocuklarına yaklaşımlarıyla ilgili kritik uyarılarda bulunduğu çarpıcı bir paylaşım yaptı. Tarkan'ın bu paylaşımına Yeni Akit'ten 'Etekli Kokainman' başlıklı bir haberle eleştiri geldi. Yeni Akit, Tarkan'ın Enes Kara paylaşımına ilişkin 'Etekli Kokainman' başlıklı haberiyle twitter'da yerden yere vuruldu.