Tarkan'ın 'Enes Kara' paylaşımına Yeni Akit'ten 'etekli kokainman' başlıklı haber... Tepki yağdı!
Tarkan'ın cemaat yurdunda baskı gördüğüne yönelik video çekerek intihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili paylaşımını eleştiren Yeni Akit'in 'Etekli kokainman' başlığı Twitter'da tepki çekti.
ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak intihar etti ve yaşamına son verdi. 20 yaşındaki tıp öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı cemaat yurdunda baskılara maruz kaldığı ve psikolojik olarak yorulduğunu söylediği videonun ardından intihar etmesi sosyal medyaya bomba gibi düştü ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü şarkıcı Tarkan, Enes Kara'nın Türkiye'yi yasa boğan intiharının ardından, ailelere, çocuklarına yaklaşımlarıyla ilgili kritik uyarılarda bulunduğu çarpıcı bir paylaşım yaptı. Tarkan'ın bu paylaşımına Yeni Akit'ten 'Etekli Kokainman' başlıklı bir haberle eleştiri geldi. Yeni Akit, Tarkan'ın Enes Kara paylaşımına ilişkin 'Etekli Kokainman' başlıklı haberiyle twitter'da yerden yere vuruldu.
"Ey analar babalar! İş işten geçmeden çocuklarınıza kulak verin"
Enes Kara'nın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken ünlü sanatçı Tarkan da bir paylaşımda bulunarak çocukların özgür ruhlar olduğunu ve seçimlerinin ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi.
Megastar Tarkan, Enes Kara'nın intiharının ardından yaptığı paylaşımda anne ve babalara çağrıda bulundu.
Tarkan paylaşımında "Ey analar babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun." dedi. O paylaşımın tamamı ise şöyle: