Tarkan'ın 'Cuppa' şarkısına Milli Beka Hareketi'nden 'darbe iması' iddiası: Cunta demek!
Tarkan'ın, cemaat yurdunda baskı gördüğünü iddia ederek intihar eden Enes Kara ile ilgili paylaşımına tepki veren Milli Beka Hareketi, Megastar'ın 'Cuppa' şarkısının 'Cunta' demek olduğunu savundu!
ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın, cemaat yurdunda baskı gördüğünü iddia ederek çektiği videosunun ardından bir binanın 7. katından atlayarak intihar etmesi ve yaşamına son vermesi gündemde deprem etkisi yaratmıştı. Sosyal medyada da günlerdir en çok konuşulan konu haline gelen Enes Kara'nın intiharına ilişkin Megastar Tarkan, ailelere çocuklarına yaklaşımlarıyla ilgili kritik uyarılarda bulunduğu çarpıcı bir paylaşım yaptı. Tarkan'ın bu paylaşımına Yeni Akit'ten 'Etekli Kokainman' başlıklı bir haberle eleştiri geldi. Yeni Akit'in ardında bir diğer dikkat çeken tepki ise Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin'den... Şahin, Twitter'da Tarkan'ın 'Cuppa' şarkısıyla 'Cunta' demek istediğini ve 'darbe girişimi'ni işaret ettiğini ileri sürdü.
Tarkan: Ey analar babalar! İş işten geçmeden çocuklarınıza kulak verin
Enes Kara'nın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken ünlü sanatçı Tarkan da bir paylaşımda bulunarak çocukların özgür ruhlar olduğunu ve seçimlerinin ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi.
" Enes Kara'nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam"
Tarkan "Ne yazık ki Enes Kara'nın durumunda olup korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde. Ey analar babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır." dediği paylaşımının ardından sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Milli Beka Hareketi'nden Tarkan'a 'darbeci' suçlaması
Yeni Akit Tarkan'ın bu paylaşımına 'Etekli Kokainman' diye başlık atıp 'Sana mı kaldı anne babalara akıl vermek' diyerek seslenmişti. Yeni Akit'in ardından bir tepki de Milli Beka Hareketi'nden geldi.