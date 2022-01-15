Tarkan'ın 'Cuppa' şarkısına Milli Beka Hareketi'nden 'darbe iması' iddiası: Cunta demek!

ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın, cemaat yurdunda baskı gördüğünü iddia ederek çektiği videosunun ardından bir binanın 7. katından atlayarak intihar etmesi ve yaşamına son vermesi gündemde deprem etkisi yaratmıştı. Sosyal medyada da günlerdir en çok konuşulan konu haline gelen Enes Kara'nın intiharına ilişkin Megastar Tarkan, ailelere çocuklarına yaklaşımlarıyla ilgili kritik uyarılarda bulunduğu çarpıcı bir paylaşım yaptı. Tarkan'ın bu paylaşımına Yeni Akit'ten 'Etekli Kokainman' başlıklı bir haberle eleştiri geldi. Yeni Akit'in ardında bir diğer dikkat çeken tepki ise Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin'den... Şahin, Twitter'da Tarkan'ın 'Cuppa' şarkısıyla 'Cunta' demek istediğini ve 'darbe girişimi'ni işaret ettiğini ileri sürdü.