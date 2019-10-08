Tarkan'ın bir ayda kazandığı para şok etti! Konserlerinden bakın ne kadar kazandı
Tarkan, hem Türkiye'de hem Avrupa'da konser vererek dünyaları kazandı paraya para demiyor.
Geçtiğimiz sene kızının doğumuyla kural bozarak Harbiye konserlerini iptal eden Megastar Tarkan, bu sene hem Türkiye hem Avrupa konserlerinde hız kesmiyor. İstanbul'da Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği 7 konserden 7 milyon kazanan Tarkan, Avrupa turnesine çıktı.
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Megastar, önceki gün Londra'da sahne aldı. Pop yıldızı İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya'da da konserler verecek.
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Hem yurt içinde hem yurt dışında konser veren Tarkan'ın kazancı ise dudak uçuklatıyor. Avrupa'da 8 konsere çıkacak olan Tarkan bu konserlerden de 8 milyon TL kazandı.
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Megastar'ın son bir aylık kazancı ise duyanları şok etti. Tarkan'ın aylık kazancı 15 milyonu buldu.
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