Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'ndan korkutan haber! Ameliyat oldu...

Koronavirüs nedeniyle sahnelere ara veren ve uzun süredir Almanya'da olan Tarkan, geçtiğimiz haftalarda eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte yurda dönmüştü. Şimdilerde yeni albümü için kolları sıvayan Megastar'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle bir operasyon geçirdi.