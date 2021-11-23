Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'ndan korkutan haber! Ameliyat oldu...
Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle bir operasyon geçirdi.
Koronavirüs nedeniyle sahnelere ara veren ve uzun süredir Almanya'da olan Tarkan, geçtiğimiz haftalarda eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte yurda dönmüştü. Şimdilerde yeni albümü için kolları sıvayan Megastar'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle bir operasyon geçirdi.
Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle geçtiğimiz pazar günü ameliyat masasına yattı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Neşe Tevetoğlu, önceki gün Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi’nde ameliyat oldu.
Bacağındaki ağrılar üzerine hastaneye başvuran ve yapılan tetkiklerde damar tıkanıklığı tespit edilen Tevetoğlu, geçirdiği “femoral popliteal bypass” operasyonunun ardından normal odaya alındı.
Neşe Tevetoğlu, 2020 yılının ocak ayında da sağ bacağında ağrı, uyuşma ve his kaybı şikayetleriyle doktora gitmiş, bacak ana atardamarında yüzde 100 tıkanıklık olduğu tespit edilince acilen ameliyata alınmıştı.