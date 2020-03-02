Tarkan'ın ailesine oyuncu gelin geliyor abisi Tevetoğlu bakın kiminle aşk yaşıyor
Megastar Tarkan'ın abisi Hakan Tevetoğlu, Demet Erdem ile aşk yaşıyor. İkilinin mutlu birlikteliklerini evliliğe talıyacağı şimdiden konuşulanlar arasında yerini aldı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Tarkan'ın abisi Hakan Tevetoğlu, gönlünü ünlü bir oyuncuya kaptırdı. Tevetoğlu'nun yaklaşık bir yıldır “Olacak Şey Değil”, “Şov Bizınıs”, “Aşk ve Ceza” gibi filmlerde rol alan Demet Erdem’le aşk yaşadığı öğrenildi.
Hatta söylentilere göre ufukta evlilik bile var. Hürriyet'in haberine göre, Demet Erdem, Tevetoğlu'nun annesi Neşe Hanım'la tanıştı.
Hakan Tevetoğlu ve Demet Erdem'in ilişkilerinin evlilik yolunda olduğu söylentileri yayılırken ikilinin yakın zamanda beraber yaşamaya başlayacağı da iddia edildi.
Peki, Demet Erdem kimdir?
5 Kasım 1974 tarihinde İstanbul’da doğdu. 7 yaşında amatör tiyatro çalışmalarına başladı. 10 yaşında TRT İstanbul Radyosu'nun sınavlarını kazanarak profesyonel sunuculuk hayatına başlamasını takip eden dönemde, Sumru Yavrucuk, Raik Alnıaçık ve Ali Poyrazoğlu gibi isimlerden oyunculuk ve diksiyon dersleri aldı.