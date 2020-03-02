Tarkan'ın ailesine oyuncu gelin geliyor abisi Tevetoğlu bakın kiminle aşk yaşıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Tarkan'ın abisi Hakan Tevetoğlu, gönlünü ünlü bir oyuncuya kaptırdı. Tevetoğlu'nun yaklaşık bir yıldır “Olacak Şey Değil”, “Şov Bizınıs”, “Aşk ve Ceza” gibi filmlerde rol alan Demet Erdem’le aşk yaşadığı öğrenildi.