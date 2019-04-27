Tarkan'ı hiç böyle görmediniz! Ortaya çıkan fotoğrafı ağızları açık bıraktı

Tarkan'ı hiç böyle görmediniz! Ortaya çıkan fotoğrafı ağızları açık bıraktı

Youtube'da ürettiği magazin içerikleriyle adını duyuran Şokopop kanalı, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor. İşte Şokopop'un instagram sayfasından derlenen belki de ünlü isimlerin bu zamana kadar hiç görmediğiniz fotoğrafları...

Tarkan'ı hiç böyle görmediniz! Ortaya çıkan fotoğrafı ağızları açık bıraktı - Sayfa 1

Türkiye'nin ilk magazin Youtuber'ı Şokopop, ilginç paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Youtube'da 75 bin aboneye ulaşan toplam videoları 3 milyon izlenmeyi geçen Şokopop'un son instagram paylaşımlarını bir araya getirdik. Ortaya birçok olay fotoğraf ortaya çıktı.

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Tarkan'ı hiç böyle görmediniz! Ortaya çıkan fotoğrafı ağızları açık bıraktı - Sayfa 2

Seren serengil (1990)

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Tarkan'ı hiç böyle görmediniz! Ortaya çıkan fotoğrafı ağızları açık bıraktı - Sayfa 3

Mert Alaş (Aktüel, 1993) 

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Tarkan'ı hiç böyle görmediniz! Ortaya çıkan fotoğrafı ağızları açık bıraktı - Sayfa 4

Leman Sam, Sezen Aksu, Nükhet Duru, Ajda Pekkan bir besin takviyesi lansmanında (1991).

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