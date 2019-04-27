Tarkan'ı hiç böyle görmediniz! Ortaya çıkan fotoğrafı ağızları açık bıraktı

Türkiye'nin ilk magazin Youtuber'ı Şokopop, ilginç paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Youtube'da 75 bin aboneye ulaşan toplam videoları 3 milyon izlenmeyi geçen Şokopop'un son instagram paylaşımlarını bir araya getirdik. Ortaya birçok olay fotoğraf ortaya çıktı.