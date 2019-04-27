Tarkan'ı hiç böyle görmediniz! Ortaya çıkan fotoğrafı ağızları açık bıraktı
Youtube'da ürettiği magazin içerikleriyle adını duyuran Şokopop kanalı, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor. İşte Şokopop'un instagram sayfasından derlenen belki de ünlü isimlerin bu zamana kadar hiç görmediğiniz fotoğrafları...
Türkiye'nin ilk magazin Youtuber'ı Şokopop, ilginç paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Youtube'da 75 bin aboneye ulaşan toplam videoları 3 milyon izlenmeyi geçen Şokopop'un son instagram paylaşımlarını bir araya getirdik. Ortaya birçok olay fotoğraf ortaya çıktı.
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Seren serengil (1990)
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Mert Alaş (Aktüel, 1993)
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Leman Sam, Sezen Aksu, Nükhet Duru, Ajda Pekkan bir besin takviyesi lansmanında (1991).
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