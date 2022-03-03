Tarkan'dan 'zeytinlik' tepkisi! Zam ve savaşa bakarken Resmi gazeteyle zeytinlikler gitti
TÜRKİYE kamuoyu zamlar ve savaşla ilgilenirken zeytinlik düzenlemesi yapıldı. 'Geççek' şarkısıyla gündem olan Tarkan, zeytinlik alanlarıyla ilgili Resmi Gazete'deki düzenlemeye Twitter'dan isyan etti.
Tarkan 'Geççek' şarkısıyla yarattığı depremin ardından toplumsal olaylarla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak zeytinlik alanlarıyla ilgili Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapan Megastar Tarkan, kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi.
Zeytinlik alanlarında belirlenen şartlarda madencilik yapılmasını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tarkan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir gönderiyle bu düzenlemeye tepki gösterdi.
Tarkan'dan zeytinlik tepkisi: Tarkan, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karara tepki gösterdi. Megastar ilk paylaşımında "Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir." ifadelerini kullandı.