Tarkan'dan Özgecan Aslan paylaşımı: 'Unutmamak yetti mi' diye isyan etti

'Unutmamak yetti mi' deyip mesaj verdi: Paylaşımında kadın cinayetlerine de değinen Tarkan şunları yazdı:



"Unutmadık seni Özgecan Aslan. Ama unutmamak yetti mi? Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor bu toprağı yas tutan memlekette.