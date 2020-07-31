Tarkan'dan dikkat çeken Kurban Bayramı paylaşımı
Ünlü şarkıcı Tarkan'dan sosyal medya hesabından ilginç Kurban Bayramı mesajı paylaşımı.
Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Tarkan'da bayram paylaşımıyla dikkat çekti.
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Megastar Tarkan'ın ise bu bayram için seçtiği fotoğraf herkesin dikkatini çekti.
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Koyunları öptü
Tarkan, Instagram hesabı üzerinden koyunlara sarılıp onları öptüğü bir fotoğraf paylaşarak “İyi bayramlar" notunu düştü.
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Binlerce beğeni alan o kare ise ünlü şarkıcının "Kuzu Kuzu" şarkısını akıllara getirdi.
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