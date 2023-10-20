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Tarkan'dan Cumhuriyet için yeni şarkı! "Sen Rahat Uyu" yayınlandı, işte sözleri...

Tarkan'dan Cumhuriyet için yeni şarkı! "Sen Rahat Uyu" yayınlandı, işte sözleri...

Megastar Tarkan'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel yeni şarkısı "Sen Rahat Uyu" yayınlandı.

Tarkan'dan Cumhuriyet için yeni şarkı! "Sen Rahat Uyu" yayınlandı, işte sözleri...

Tarkan, Cumhuriyet'in 100. Yılı için yeni şarkısı "Sen Rahat Uyu"yu bugün Spotify üzerinden yayınladı.

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Tarkan'dan Cumhuriyet için yeni şarkı! "Sen Rahat Uyu" yayınlandı, işte sözleri...

Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan parçanın sözleri şöyle: 

Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam

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Tarkan'dan Cumhuriyet için yeni şarkı! "Sen Rahat Uyu" yayınlandı, işte sözleri...

Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen ne karanlıklara ışığına boğdun

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Tarkan'dan Cumhuriyet için yeni şarkı! "Sen Rahat Uyu" yayınlandı, işte sözleri...

O puslu ufuklardan umut olup da doğdun
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

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