Tarkan'dan Cumhuriyet için yeni şarkı! "Sen Rahat Uyu" yayınlandı, işte sözleri...
Megastar Tarkan'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel yeni şarkısı "Sen Rahat Uyu" yayınlandı.
Tarkan, Cumhuriyet'in 100. Yılı için yeni şarkısı "Sen Rahat Uyu"yu bugün Spotify üzerinden yayınladı.
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Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan parçanın sözleri şöyle:
Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam
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Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen ne karanlıklara ışığına boğdun
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O puslu ufuklardan umut olup da doğdun
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
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