Tarkan'dan aşı itirafı: Geç oldu temiz oldu
Megastar Tarkan sosyal medyadan 'Geç oldu temiz oldu' diyerek aşı olduğunu duyurdu. Tarkan başta tereddütleri olduğunu ifade ettiği açıklamasında toplum sağlığını düşünerek aşı olmaya karar verdiğini söyledi.
Ünlü şarkıcı Tarkan kişisel Instagram hesabı üzerinden koronavirüs aşısı olduğunu 'geç oldu temiz oldu' diyerek duyurdu. Tarkan aşı olduğunu gösteren fotoğrafıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, daha öncesinde aşıyla ilgili soru işaretleri olduğunu ancak aşı olmaya sonradan karar verdiğini itiraf etti.
Ünlü şarkıcı Tarkan sosyal medyadan koronavirüs aşısını olduğunu böyle duyurdu.
Instagram hesabı üzerinden aşı olduğu anı paylaşan Tarkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı.