Tarkan'dan aşı itirafı: Geç oldu temiz oldu

Ünlü şarkıcı Tarkan kişisel Instagram hesabı üzerinden koronavirüs aşısı olduğunu 'geç oldu temiz oldu' diyerek duyurdu. Tarkan aşı olduğunu gösteren fotoğrafıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, daha öncesinde aşıyla ilgili soru işaretleri olduğunu ancak aşı olmaya sonradan karar verdiğini itiraf etti.