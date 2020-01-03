Tarkan ve Gülşen'in oğlu Azur'un eğlenceli anları sosyal medyaya damga vurdu
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Tarkan'ın şarkıcı Gülşen'in oğlu Azur Benan ile uçakta keyifli anları sosyal medyaya damga vurdu.
2016 yılında hayatını Ozan Çolakoğlu ile birleştiren Gülşen, 2017 yılında oğlu Azur Benan'ı kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Mutlu aile pozlarını sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Gülşen, oğlunun Megastar Tarkan ile eğlenceli anlarını da Instagram hesabından paylaştı.
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Liya adında bir kızı olan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Tarkan'ın Azur Benan ile eğlenceli anları herkesi tebessüm ettirdi.
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Gülşen, oğluyla Megastar'ı Doğrulanmış ''Yeni yılın ilk #tbt si bu iki tatlı dinozordan gelsin'' diyerek paylaştı.
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İkilinin oyun oynarken çekilmiş videosu Instagram'da binlerce kişi tarafından izlenirken ''İki star'' yorumları da yapıldı.
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