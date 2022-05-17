Tarkan son noktayı koydu! Tıpatıp ikizi gibi Emir itiraf etti: Tuvaletten çıktım arkama bakınca...
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Emir, Tarkan'a benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor. Emir'in yıllar sonra yaptığı itiraf şaşırttı.
Son olarak ‘Gecenin Yarısı’ adlı teklisiyle dinleyicisinin karşısına çıkan şarkıcı Emir, Bi’ Başka YouTube kanalında İrem Erbaş’ın konuğu oldu. Müzik kariyerinden özel hayatına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, çoğu ismin zirvede kendini yalnız hissetmesiyle ilgili de konuştu.
Son olarak "Gecenin Yarısı" dinleyiciyle buluştu. Tepkiler nasıl? Neden uzun aralar veriyorsun yeni şarkı çıkarmak için?
Ara veriyorum çünkü canım istediği zaman yapıyorum. Stüdyo aşaması uzun sürebiliyor. İstediğim şarkıyı arıyorum, bekliyorum. Ya da yazmamış oluyorum daha. Ben biraz keyfi takılıyorum. Ama bence böylesi daha güzel. Bu işi zevk almak için kafama göre yapmayı seviyorum. Bu yüzden istediğim zaman istediğim şarkıyı paylaşıyorum. Gecenin Yarısı'na gelen tepkiler de çok güzel. Şarkı duygusal ama yine de bir temposu var. Çıkardığım şarkıyı önce ben çok sevmeliyim ki o heyecanı karşı tarafa geçirebileyim. Önümüzdeki günlerde de yeni şarkım çıkacak. 2 şarkı hazırlamıştım. Diğeri de yakında dinleyiciyle buluşacak.
YouTube'da sık sık dinleyicinle buluşma gibi bir düşüncen var mı? Öyle bir mecra da var artık. Yoksa yine doğru şarkıyı mı beklerim diyorsun?
İş çok kolaylaştı ama diğer yandan da zorlaştı. Düzgün takılan, işini iyi yapmaya çalışan insanlar için zorlaştı bence. Diğer taraf için kolaylaşınca kalite düşmeye başladı. Bu çarkın ve yeni düzenin içinde ben de iyi ve kaliteli işler yapmak istiyorum. Bu yüzden böyle devam diyebilirim.
Yeni düet çalışmaları olacak mı?
İnşallah. Çok büyük isimlerle düet yaptım. O yüzden yalnız takılıyorum, besteler alıyorum. Söz yazıyorum. Ama doğru zamanda doğru bir projede yine bir düet gelsin isterim. Enteresan biri olursa daha da mutlu olurum. Yeni bir isimle yapmak daha da güzel olur. Maksat güzel şarkı olsun. Son yıllarda güzel şarkı duyamıyoruz pop müzikte. Eski pop özleniyor. 2000'ler popunu bile eleştirirdik ama şu anda bakıldığı zaman o dönemde çok üretim vardı ve çok da güzel işler vardı. Pop müzik şu sıralar durağan döneminde. İnşallah tekrar toparlar.