Tarkan son noktayı koydu! Tıpatıp ikizi gibi Emir itiraf etti: Tuvaletten çıktım arkama bakınca...

YouTube'da sık sık dinleyicinle buluşma gibi bir düşüncen var mı? Öyle bir mecra da var artık. Yoksa yine doğru şarkıyı mı beklerim diyorsun?

İş çok kolaylaştı ama diğer yandan da zorlaştı. Düzgün takılan, işini iyi yapmaya çalışan insanlar için zorlaştı bence. Diğer taraf için kolaylaşınca kalite düşmeye başladı. Bu çarkın ve yeni düzenin içinde ben de iyi ve kaliteli işler yapmak istiyorum. Bu yüzden böyle devam diyebilirim.