Tarkan paylaştı 1999 yılında çekilmiş 20 yıl önceki haline bakın
Ünlü popçu Tarkan, 1999 yılına ait olan go-kart yaparken çektirdiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarak nostalji yaptı. Tarkan'ın daha önce de 1994 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı.
Sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tarkan, takipçilerini geçmişe götürdü.
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Tarkan, 1999 yılında go-kart yaparken çekilen fotoğrafını #tbt notuyla sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Tarkan'ın gönderisi kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum aldı.
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İşte Tarkan'ın 1999'da çektirdiği o fotoğraf
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Milyonlarca hayranı olan Megastar Tarkan, yıllar önceki fotoğrafıyla görenleri şaşırtmıştı.
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