Tarkan konserinde Mabel Matiz rüzgarı! Sahneden seslendi, açık destek olarak yorumlandı
Yedi yıl sonra İstanbul sahnesine çıkan Tarkan, üç saatlik performansıyla hayranlarını mest etti. Gecenin en çok konuşulan anı ise megastarın, konser sırasında Mabel Matiz’e sahneden seslenerek açık destek vermesi oldu.
Türkiye’nin megastarı Tarkan, yedi yıl aradan sonra İstanbul sahnesine görkemli bir dönüş yaptı. Volkswagen Arena’da gerçekleşen konser, hem yoğun katılımla hem de sahneden verilen anlamlı mesajlarla geceye damga vurdu.
SEKİZ KONSERLİK SERİNİN İLK GECESİ
Uzun bir aranın ardından İstanbul’da vereceği sekiz konserin ilkinde hayranlarıyla buluşan Tarkan, Volkswagen Arena’yı hınca hınç dolduran binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca coşku kadar duygusal anlar da ön plana çıktı.
UNUTULMAZ ŞARKILAR, ÜÇ SAATLİK PERFORMANS
Megastar, konserine 1997 yılında çıkardığı ve adını taşıyan albümden “Ölürüm Sana” ile başladı. “Dudu” başta olmak üzere kariyerinin en sevilen şarkılarını seslendiren Tarkan, yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalarak dinleyicilerden tam not aldı.
“SEN BAŞKASIN İSTANBUL”
Sahnedeyken seyircilere seslenen Tarkan, İstanbul’a duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:
“Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım.”
Bu sözler salonda uzun süre alkışlandı.
ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Görkemli konsere sanat ve medya dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral, Serkan Keskin ve Arzu Sabancı gecede yer alan isimler arasında yer aldı. Ezgi Mola, konserden paylaştığı kareye “Hastasıyım” notunu düştü.