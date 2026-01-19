Tarkan konserinde Mabel Matiz rüzgarı! Sahneden seslendi, açık destek olarak yorumlandı

“SEN BAŞKASIN İSTANBUL”

Sahnedeyken seyircilere seslenen Tarkan, İstanbul’a duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:

“Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım.”

Bu sözler salonda uzun süre alkışlandı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Görkemli konsere sanat ve medya dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral, Serkan Keskin ve Arzu Sabancı gecede yer alan isimler arasında yer aldı. Ezgi Mola, konserden paylaştığı kareye “Hastasıyım” notunu düştü.